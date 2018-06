Progetto casa Immobiliare propone in vendita: L’edificio, denominato “Casa Romano”, si trova a Scala nella parte alta di San Pietro. Rinnovato e restaurato con destinazione alberghiera. Molto panoramico sia sul mare che sulle montagne, accessibile con ogni tipo di auto.

La struttura è ubicata su tre livelli per complessivi mq 2300 di superficie interna, più area parcheggio di oltre 600 mq, oltre porticati e terrazzi per 1000 mq + aree eterne e giardino di oltre 4000 mq.

PREZZO DI VENDITA 4.500.000,00 EURO

Per info e appuntamenti chiama al 3382796034 oppure al 3472233339

Grande occasione di vendita della dimora storica a Ravello di Progetto Casa Immobiliare









