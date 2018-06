Gragnano: Ritorna al culto la statua di Sant\'Antonio

Il 9 giugno festa di fede, cultura e musica

La Parrocchia Santa Maria Assunta del Borgo Castello (Gragnano), in collaborazione con “I Custodi del Borgo Castello” è lieta di annunciare la riconsegna al culto della settecentesca statua lignea raffigurante Sant’Antonio di Padova.

Sabato 9 giugno (ore 19,30) il pregevole simulacro sarà accolto e benedetto sul sagrato della Parrocchia.

Alle ore 20 in chiesa si svolgerà la presentazione del libro di Egidio Valcaccia SCULTURA LIGNEA DEL SETTECENTO A NAPOLI. Nuovi spunti e proposte”.

Introduce il parroco don Gerardo Cesarano, la relazione sarà tenuta dalla dottoressa Mariaconsiglia Stile, conclude l’autore Egidio Valcaccia che illustrerà l’ipotesi di attribuire la statua di Sant’Antonio venerata nel borgo di Castello al celebre scultore napoletano Francesco del Vecchio. La manifestazione sarà allietata dal soprano Laura Paolillo accompagnata al piano dal maestro Andrea Paolillo. Seguirà un momento di festa conviviale.

Nell’occasione sarà anche lanciato il progetto donare un nuovo Gesù Bambino alla statua del Santo, in sostituzione di quello trafugato.