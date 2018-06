Gragnano, incidente sul lavoro per operaio idraulico: soccorso tra le montagne con l’elicottero

Sfortunato protagonista di questa vicenda è un operaio della GORI, che ieri operava in località serbatoio Caprile, nel territorio di Gragnano. L’uomo si è ferito a seguito di una caduta, ed i colleghi presenti sul posto hanno provveduto subito a chiamare i soccorsi. L’elicottero del 118 per via aerea ed il Soccorso Alpino e Speleologico da terra, hanno avuto l’arduo compito di rintracciare la squadra di lavoratori e recuperare l’infortunato.

Il velivolo ha avuto difficoltà ad atterrare, quindi un tecnico del elisoccorso è stato calato attraverso un verricello per ingaggiare il lavoratore ferito, che poi ha ricevuto le cure del medico, che l’ha stabilizzato in una barella per non aggravare lo stato di salute dell’uomo: una volta a bordo dell’elicottero, si è proceduto a trasportare l’operaio idraulico al Ruggi d’Aragona di Salerno.