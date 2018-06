Gli articoli più letti di ieri , la morte del maitre e il premio Titti La Camera dato ad Agerola. In politica Sagristani e le sue mosse

Gli articoli più letti di ieri , la morte del maitre e il premio Titti La Camera dato ad Agerola. La cosa che più ha colpito per i nostri lettori è stata la tragedia di Sorrento. Tanti i messaggi di cordoglio e commozione alla famiglia . In politica molto letto Piergiorgio Sagristani neo sindaco di Sant’Agnello e le sue mosse. Le visite sono solo quelle dirette sul sito, non vengono considerate le visualizzazioni e condivisioni fra facebook, twitter e instagram si raggiungono oltre 100 mila contatti direttamente, indirettamente è quasi impossibile da calcolare.