Giuseppe Cuomo nulla contro Sagristani “nuovo modo di vedere la Politica”

“Stiamo preparando un gruppo per le regionali ” ecco cosa ci dice il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo,

che parla anche del sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, “Io ho un modo diverso di vedere la Politica, per me essa è partecipazione , invece per Sagristani è a quanto vedo, al centro ” l’io” per quanto mi riguarda non ho nulla contro di lui, è solo un modo diverso di vedere la Politica”

Gli chiediamo:

In gioco ci sono anche le regionali, lei intende candidarsi?

“Guarda non è facile questo, però voglio far sentire la voce della penisola sorrentina, e a questo proposito stiamo lavorando ad un gruppo del quale che uscirà il nome del candidato”

Problema sanità: c’è stato questo intervento positivo con elicottero, ma comunque molte critiche sull’Ospedale Santa Maria La Misericordia di Sorrento.

“Bene, non è la prima volta che c’è un episodio di buona sanità , interventi come questi, sono stati fatti anche un paio di giorni fa sempre per un imprenditore di Sorrento e altre persone, l’ospedale ha molti problemi bisogna fare qualcosa.”

Sindaco, in effetti li la sanità con di trasporti, uno dei principali complain dei turisti

“Guarda i turisti non sono il principali soggetti a cui dedicarsi, sono importanti si, ma in primo piano ci sono i cittadini, all’Ospedale è fondamentale, la struttura così non va bene, bisogna fare alcuni interventi, tutti se la prendono con me io non c’è l’ho con nessuno in particolare, quantomeno con la società Costantino ma sono 6 anni che cerchiamo di spostare il centro di rianimazione, al piano superiore e a rafforzare l’ospedale è il pronto soccorso ma purtroppo nessuno ci ascolta, sorrento ha bisogno di un’ambulanza e di un’efficiente pronto soccorso come tutta la penisola sorrentina sa’ e ne ha bisogno.”

Ospedale unico in penisola sorrentina.

“Io sono favorevole, sono stato il promotore di questo progetto, spero che si faccia, sono coinvolti tutti i comuni anche Vico Equense e Positano, che ben sappiamo il sorriso orbita su quest’ospedale, l’implorante che si abbia una grande struttura, e che sia organizzata bene, e che si abbia una sanità migliore”