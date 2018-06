Giovanni Smaldone ha cessato di vivere

Veniva da Oppido Lucano per frequentare la scuola ad Amalfi: la media prima, poi il ginnasio-liceo. Passo, poi, dai banci alla cattedra, non disdegnando l’impegno politico con la carica di assessore comunale nella sua Oppido. Amico e coetano di un altro oppidese, anche lui spentosi in età scolare, Tonino Gigante.

Quelli della mia età che hanno frequentato gli istituti scolastici di Amalfi, ,lo ricorderanno certamente anche se la sua presenza in costa, tra gli amici di gioventù, non era molto frequente.

Sono andato alla ricerca di una testimonianza fotografica di allora e ho trovato qualcosa che, sinceramente, lascia stupiti: lo ricordo con l’eterna sigaretta tra le dita

Ciao Giovanni.

Un male impietoso lo ha strappato alla vita.