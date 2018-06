GIOVANI TALENTI AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI EUROKIDS

L’evento, ormai un appuntamento consolidato nel cartellone estivo del Comune di Maiori, si è svolto nella cittadina costiera dal 21 al 23 giugno ed ha visto protagonisti giovani talenti di un’età compresa fra i 6 e i 26 anni che si sono “sfidati” in diverse discipline artistiche: dalla musica, pop e classica, al disegno e le arti figurative sino alla danza.

In questa quattro giorni di arte ed emozioni pure sono da ricordare diversi momenti. Senza dubbio la sfilata di bandiere delle delegazioni internazionali – nella fattispecie di Turchia, Uzbekistan, Bulgaria, Malta, Lituania, Romania – che ha attraversato il Corso Reginna fino a Palazzo Mezzacapo – ad aspettarli c’era l’Assessore Chiara Gambardella per un saluto della Città – è stato uno di questi emozionanti momenti. Ancora da sottolineare il concorso di musica classica che ha avuto luogo nel salone degli affreschi di Palazzo Mezzacapo e per finire, il Gala Concert di sabato sera che si è svolto nella suggestiva cornice dell’anfiteatro del porto turistico di Maiori.

Quest’anno il Grand Prix della musica pop è andato alla Romania. Infatti molto apprezzata dalla giuria, anch’essa a carattere internazionale, è stata l’esibizione della giovanissima Michaela Petrache. Molto godibili le esibizioni dell’orchestra turca TAN (formata da giovani di un’età compresa fra i 14 e i 16 anni), della piccola bulgara Aleksandra Petrova che ha partecipato nella categoria canto e danza, dell’uzbeka Sofiya Girfanova, del pianista classico Elvis Vasilev e tanti altri. Ospiti d’eccezione i turchi Nazli & Attila, vincitori del Grand Prix della scorsa edizione, Emanuele Sorrentino, già finalista dell’ultima edizione del Festival di Napoli e il gruppo del Centro Studi Danza di Ravello. “L’evento è un incontro fra popoli di diversa razza e cultura e pone al centro l’arte e la musica per educare alle emozioni positive, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare l’unicità di ciascuno” – ci svela il Direttore artistico, il M° Francesco Colasanto, che ne sottolinea il grande valore interculturale.