Giovane donna di Maiori investita da un’auto, per lei solo tanta paura ma nessun danno grave

Maiori. Verso le 9.30 di questa mattina una giovane donna del posto, mentre attraversava Via Nuova Chiunzi, è stata investita mentre attraversava Via Nuova Chiunzi. Secondo la dinamica dell’incidente riportata dall’infortunata e da alcuni testimoni, un’autovettura si era fermata per permettere alla 28enne di attraversare, ma l’utilitaria è stata tamponata da un furgone che non arrestava la propria marcia ed è stata, conseguentemente, spinta in avanti andando a schiacciare con una ruota il piede della donna. La 28enne è stata trasportata presso l’ospedale di Ravello per gli accertamenti necessari. Gli esami radiografici non hanno rilevato nessuna frattura ma solo delle escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni.