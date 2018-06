Galleria a Seiano bloccata, caos traffico da Sorrento per un poco di pioggia- Al momento non sappiamo cosa stia succedendo, ma molti automobilisti ci segnalano che da Vico Equense a Castellammare di Stabia, in direzione autostrada Napoli – Salerno, le auto sono bloccate e vanno al rallentatore.

Altri problemi vengono segnalati dal Cavone di Piano di Sorrento al Corso Italia per Meta , continuamente paralizzato a causa della chiusura della Statale che l’ANAS tarda a riaprire con lavori continui.

Situazione Sorrento ancora caotica come pure da Sant’Agnello. Il dispositivo traffico non ha risolto i problemi .