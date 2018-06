Furto su un treno della Circumvesuviana ai danni di un turista argentino. Arrestato un 73enne

Ancora un furto sui treni della Circumvesuviana. Questa mattina Gennaro Landolfi, un 73enne napoletano, con precedenti per reati contro il patrimonio, insieme a due complici ha sottratto il portafogli ad un turista argentino di 71 anni che viaggiava in un vagone del treno della Circumvesuviana partito da Napoli e diretto a Sorrento. Il ladro, con l’aiuto di un complice, ha sfilato il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni del turista, mentre un terzo complice si è messo davanti alla porta del vagone per rallentare l’uscita dei passeggeri. Il turista argentino, accortosi di quanto stava accadendo, ha bloccato la mano di uno dei due ladri spingendolo fuori dal vagone alla stazione di San Giorgio a Cremano. Un addetto alla vigilanza, notando lo strano movimento, ha dato immediatamente l’allarme e sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione che hanno arrestato il 73enne. I due complici sono invece riusciti a fuggire con il portafogli sottratto contenente 300 euro. Il giudice ha confermato l’arresto per Gennaro Landolfi e ne ha disposto l’obbligo di firma in attesa del processo.