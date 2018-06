“L’altra faccia del Fiordo. Si’ per intenderci il Fiordo un inestimabile patrimonio donato da Madre Natura. Un angolo di paradiso, onde scroscianti sulle rocce, atmosfera paradisiaca. Con questo scenario Anna Magnani e Roberto Rossellini decisero bene di crearvi il proprio nido d’amore. I cuori di due innamorato non possono che restarne estasiati di fronte a tale bellezza: più lo guardo più ne resto incantato. Se è un sogno non svegliatemi, lasciatemi sognare nella terra dei miei avi nel nostro paradiso”. Con queste parole un nostro lettore ci ha inviato delle immagini di uno dei luoghi naturalistici più suggestivi della Costiera Amalfitana, una meraviglia che le calamità naturali hanno reso quasi inaccessibile, ma che si sta puntando a recuperare.

di 63 Galleria fotografica Fiordo di Furore