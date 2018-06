Funivia del Faito raddoppia i viaggiatori, EAV aumenta le corse da Castellammare a Vico Equense . Una buona notizia per il Faito e della ritrovata funivia che anche nel weekend del 2 giugno ha fatto registrare ottimi numeri così come nel precedente mese di maggio. Ben 1400 i tagliandi staccati dalla storica ‘panarella’ gestita dalla società regionale Eav. Ora con l’arrivo dell’estate in molti sono a voler visitare il Faito e godersi il panorama mozzafiato e magari trovare anche un po’ di riparo dal sole cocente.

Così dopo le tante richieste la società regionale Eav, guidata da Umberto De Gregorio, ha deciso di prolungare gli orari delle corse nei giorni 30 giugno, 1, 7 ed 8 luglio 2018. Il prolungamento dell’orario di servizio della funivia del monte Faito sarà portato a termine con ben quattro corse in più: alle 16:45 – 17:05 – 17:25 – 17:45Un impianto la cui ristrutturazione è costata due milioni di euro, ancora incompleto. I lavori alle stazioni, sia a monte che a valle, sono ancora incompleti e fino ad oggi chi volesse salire in carrozzella sulla Funivia non può. Per i passeggeri con disabilità l’Eav infatti propone un percorso alternativo: in treno fino a Vico Equense e un bus con pedana di sollevamento fino al Faito. La vita tecnica dell’impianto ha ricevuto il certificato di validità per altri sessant’anni. Le opere a terra per l’eliminazione delle barriere architettoniche ritardano ancora. Restano da terminare le due stazioni con due ascensori per i disabili