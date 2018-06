Il frontman dei Green Day in vacanza ad Amalfi: visita al ristorante “Marina Grande” per Billie Joe Armstrong – FOTO

Visita in Costiera Amalfitana per il leader del gruppo rock statunitense Green Day, Billie Joe Armstrong. Armstrong ha fatto tappa al ristorante Marina Grande di Amalfi per gustarsi una succulenta cena dopo una giornata intensa. Dopo essere arrivato a Napoli sabato scorso, il cantante ha fatto tappa a Viggiano, in provincia di Potenza, dove aveva promesso di recarsi in quanto cittadina di origine dei trisnonni.

Nato a Oakland, negli States, Armstrong ha lontane origini italiane: i suoi trisnonni, Pietro Marsicano e Teresa Nigro, erano entrambi nativi di Viggiano in Basilicata, appunto, e successivamente emigrarono a Berkeley, California, a metà ottocento.

E’ stato lo stesso sindaco del paesino di circa 3000 anime nella Val d’Agri ad aver organizzato poi il tutto: “Sembrava impossibile ed invece il sogno si è avverato”, così ha commentato Amedeo Cicala, primo cittadino di Viggiano. Nei giorni successivi alla cerimonia alla quale ha preso parte, Armstrong ha fatto tappa nei territori della Divina, godendosi i panorami della Costiera Amalfitana e la buona cucina locale. Il tutto accompagnato dal chitarrista della band Jason White e dalla moglie Adrienne Nesser.

I Green Day, ricordiamo, sono un gruppo musicale rock statunitense formatosi a Berkeley nel 1986 e composto principalmente da tre membri: Billie Joe Armstrong (chitarra e voce), Mike Dirnt (basso e voce secondaria) e Tré Cool (batteria). Tré Cool sostituì l’originario batterista Al Sobrante nel 1990, il quale abbandonò il gruppo a causa dei suoi impegni nello studio. Jason White, sideman del gruppo, è il quarto membro ufficiale del gruppo dal 2012.