Fondazione Wilhelm Kempff . Compositore Manuel Rodriguez Valenzuela

In questi giorni si trova a Positano, con una borsa di studio per residenza artistica, nella proprietá della Fondazione Culturale Wilhelm Kempff, il compositore Manuel Rodriguez Valenzuela . L’artista, soggiornerá durante circa un mese per comporre e trarre ispirazione dall’atmosfera di Positano e della costiera.

Tra le sue molteplici esperienze, anche umanitarie, compone per la Distractfold Ensemble (Manchester), Ensemble Manufaktur für aktuelle Musik (Cologne), Ensemble Intercontemporain (Paris) e la Crossing Lines Ensemble (Barcelona).

