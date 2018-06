Fondazione Ravello – Villa Rufolo, è guerra sul “bottino” di 500 mila euro, ma siamo sicuri che ha torto Secondo Amalfitano?

Ravello, Costiera amalfitana. Come al solito è guerra Fondazione – Comune – Villa Rufolo, Regione Campania, provincia di Salerno. Insomma la Città della Musica è sicuramente la più vivace della costa d’ Amalfi per la politica .

Il 2 giugno il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ravello ha approvato il bilancio consuntivo del 2017 e ha dato mandato al segretario Ermanno Guerra per utilizzare i fondi per coprire le spese usando anche gli introiti di Villa Rufolo.

Il CDA ha preso 500 mila euro dal conto di Villa Rufolo, ma poteva farlo il CDA?

Vi sarebbe stato già un anticipo di 250 mila euro per far affrontare le spese, ora queste sarebbero somme vincolate . E’ stato preso in considerazione tutto ciò? Intanto ora vi è uno scambio di lettere.. E non è detto che abbia torto il direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano, se le somme sono vincolate e il cda non può intervenire.

Sarebbe il caso che Maffettone faccia una nota di chiarimento al proposito.