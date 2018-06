Fondazione Ravello Villa Rufolo e Comune . Una storia infinita con colpi di scena a gogò. Altro che telenovela. Insomma che sta succedendo a poco più di una settimana dell’inizio del 66esimo Festival di Ravello?

Dello scontro fra il Comune, guidato da Salvatore Di Martino, e la Fondazione, sullo sfratto della Sala Frau, per un trasferimeno all’Auditorium Oscar Niemeyer, già ne abbiamo parlato. Fra lui e Sebastiano Maffettone ora sembra esserci una tregua, mediatori il segretario Ermanno Guerra e Cantarella. Anche in vista del 30 settembre quando si dovranno nominare i nuovi consiglieri , quattro per la Regione Campania, tre per il Comune di Ravello e due per la Provincia di Salerno, oltre a uno per Soprintendenza e MIBTAC.

Si deciderà se cambiare lo Statuto e far si che i consiglieri eletti decadano una volta perso il loro incarico istituzionale.

Il 2 giugno il CdA nell’approvare il bilancio consuntivo ha trasferito 500 mila euro da Villa Rufolo per coprire spese della Fondazione Ravello.

Dalla direzione di Villa Rufolo guidata da Secondo Amalfitano si è contestato l’utilizzo di tutti quei fondi perchè sarebbero vincolati come destinazione a Villa Rufolo.

Dal Vescovado ci sono stati interventi contro Secondo Amalfitano e la gestione di Villa Rufolo. Chi legge sa che ci sono ostilità fra Emiliano Amato e lo stesso non sopite da tempo e ora ravvivate.

Positanonews in tutto questo riceve e pubblica una lettera generica di Secondo Amalfitano. C’è un momento di discussione fra me ed Emiliano Amato sulla lettera che non si sarebbe dovuta pubblicare. Emiliano , che ha cominciato la sua attività sui giornali online con Positanonews, quando avevamo in rete anche Ravellonews, per poi prendere la sua strada, sa che noi diamo spazio a tutti e poteva benissimo replicare , se si sentiva chiamato in causa, allo stesso.

Nel contempo noi eravamo presi da altre urgente ed emergenze in Penisola Sorrentina, con la redazione a Piano di Sorrento, nessuna intenzione di prendercela con nessuno. C’è una persona, ex sindaco e direttore di Villa Rufolo, che sotto la sua responsabilità scriveva qualcosa e non vedevamo nulla di male

Dunque noi personalmente non abbiamo nulla contro Fondazione, Vescovado, Amalfitano, De Martino e compagnia. .

Però abbiamo diritto di dare una versione diversa dall’unica informazione che si sta dando, per la diversità che è ricchezza della democrazia , nel rispetto di questa, a questo punto chiediamo di avere anche noi informazioni che non siano in anteprima solo su altri giornali.

L’informazione di enti con caratteri istituzionali è un bene pubblico e non privato e va data a tutti. Altrimenti si può pensare che venga utilizzata a uso e consumo di chi la da e chi la trasmette.

Siamo sicuri che non è così.. e speriamo di conoscere anche noi gli ultimi colpi di scena che stanno avvenendo in queste ore, visto che nessuno parla, c’è qualcosa sotto…