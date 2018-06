Fondazione Ravello e Villa Rufolo botta e risposta sul Corriere del Mezzogiorno con Secondo Amalfitano

Ravello, Costiera Amalfitana / Napoli . Il Corriere del Mezzogiorno dopo l’articolo pubblicato ieri sulle tensioni fra Villa Rufolo e Fondazione, oggi pubblica la risposta di Secondo Amalfitano

Corriere del Mezzogiorno di ieri

Ravello C’è tensione fra Villa Rufolo e Fondazione

NAPOLI A circa quindici giorni dall’inaugurazione della 66esima edizione del Festival di Ravello, in seno alla Fondazione si registra qualche tensione. Il 2 giugno scorso il Consiglio di amministrazione è stato chiamato a dare il via libera al bilancio consuntivo 2017, in quella riunione sono emersi nuovi contrasti che hanno destabilizzato l’ambiente in vista dell’approvazione definitiva del Consuntivo da parte del Consiglio d’Indirizzo. Il diniego di Secondo Amalfitano, direttore di Villa Rufolo, nel concedere i 50o mila euro derivanti dagli incassi del monumento e utili per la copertura di costi ancora sospesi, non è stato gradito sia dal presidente sia dal Cda. Una situazione che potrebbe dare la stura ad un possibile braccio di ferro tra la Fondazione e Villa Rufolo. E potrebbe non essere l’unico, visto che il 3o settembre prossimo i soci fondatori della Fondazione Ravello saranno chiamati a ufficializzare le nomine dei nuovi Consiglieri d’indirizzo (quattro per la Regione, tre per il Comune, due per la Provincia, uno Soprintendenza e un altro per il Ministero), personalità che si insedieranno ai primi di gennaio del nuovo anno. Intanto, si parte il prossimo 3o giugno con Wagner da uno dei Belvedere più noti al mondo.

Corriere del Mezzogiorno di oggi

Amalfitano: non c’è alcuna tensione tra me e la Fondazione di Secondo Amalfitano

Gentile Direttore, leggo con stupore l’articolo pubblicato ieri sul suo giornale alla pagina n dal titolo «Ravello, c’è tensione fra Villa Rufolo e Fondazione» per la consapevolezza che la sua testata è da sempre molto vicina e attenta alle vicende della Fondazione Ravello e di Villa Rufolo. L’attenzione e la precisione consueta avrebbero dovuto evitare all’estensore dell’articolo un grossolano errore, che lede non poco la mia immagine. Nessun diniego da parte mia al CdA c’è mai stato, per un motivo semplice e fin troppo evidente: non posso negare quello che non ho, men che meno quello che non è nella mia disponibilità. Non il 2 giugno, ma il 6 giugno, mi sono limitato a comunicare a quanti competenti, interni alla Fondazione Ravello, che la decisione del CdA non sembrava, al sottoscritto, conforme alle leggi, ai regolamenti, allo statuto della Fondazione, e a quanto da me rappresentato; mi sono limitato ad un invito alla cautela. Poiché dalla semplice lettura dello statuto della Fondazione Ravello, e dalle varie leggi che disciplinano la materia, chiunque avrebbe potuto dedurre che, in mancanza di bilanci regolarmente approvati dal CdI consuntivo 2017 e previsione 2018 non è possibile adottare ed eseguire alcuna disposizione di natura contabile che afferisce a voci di bilancio non definite e non approvate, a maggior ragione lo dovevo sottolineare io. Quanto al riferimento sul gradimento o meno da parte del Presidente e del CdA della Fondazione sulla mia nota ho motivo di ritenerlo infondato, sia per la inesistenza di dinieghi da parte mia, sia per non aver ricevuto, ad oggi, alcun riscontro e/o comunicazione da nessuno dei destinatari della mia nota che, benché interna e non pubblica, altri, molto inopportunamente e incautamente, hanno ritenuto di diffondere, con un’azione grave se non illegale. Direttore di Villa Rufolo