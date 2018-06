Fondazione Ravello , Paolo Vuilleumier “I debiti per cui servono i soldi di Villa Rufolo sconosciuti”

Ravello, Costiera amalfitana. Positanonews sta cercando di sapere che sta succedenzo nella cittadina della Costa d’ Amalfi alle prese con bilanci e spese da coprire, storni di 500 mila euro dai conti di Villa Rufolo sottratti a Secondo Amalfitano, intrecci con la Regione Campania e provincia di Salerno , scontri sulla centralità del Comune e quant’altro, in tutto questo bailamme le spese sono tante e non sempre facilmente identificabili come ci dice Paolo Vuilleumier, ex sindaco e consigliere della Fondazione

Caro Direttore, comprendo la preoccupazione Sua e dei Suoi lettori in merito ai debiti della Fondazione Ravello, ma non sono in grado di fornirLe chiarimenti perché, nonostante sia imminente il Consiglio di Indirizzo che dovrebbe approvarne i bilanci, quei bilanci non sono stati messi ancora a disposizione dei Consiglieri. Maggiori informazioni, però, potrebbe ottenerle da Salvatore Di Martino che, a differenza di me, era presente alla riunione del Consiglio di Amministraione dove dovrebbero essere stati approvati gli schemi di bilancio.

Cordiali saluti