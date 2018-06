Fondazione Ravello fibrillazioni al Cdi sui fondi dirottati da Villa Rufolo a poche ore dal Festival. Intervento di Brunetta? Ma il Movimento Cinque Stelle sta a guardare?

Fondazione Ravello fibrillazioni al Cdi sui fondi dirottati da Villa Rufolo a poche ore dal Festival. Intervento di Brunetta? Si sta tenendo in questo momento il Consiglio Generale di Indirizzo della Fondazione Ravello chiamato all’approvazione del bilancio consuntivo 2017, ancora per poco nella sede di Viale Wegner che il sindaco Salvatore Di Martino rivorrebbe per il Comune.

Alla relazione del presidente Sebastiano Maffettone poi l’approvazione del verbale della seduta precedente, poi l’approvazione del progetto di bilancio consuntivo 2017 proposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 giugno scorso, con relazione del Collegio dei Revisori e poi l’approvazione del progetto di bilancio preventivo 2018 proposto dal CdA accompagnata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli obiettivi puntati su una struttura super finanziata dalla Regione Campania sulla quale ogni tanto sorgono sorprese, sui soldi come e a chi vengono dati, sul perchè all’improvviso è stato necessario stornare il conto di Villa Rufolo predisposto da Secondo Amalfitano, che ha apportato tanti miglioramenti a Villa Rufolo e lo cura emulando antichi predecessori, che gli somigliano pure. Alla fine perchè tutto questo bailamme? Se le manifestazioni della cittadina della Costiera amalfitana sono costate troppo o a costare troppo sono stati pagate troppo altre persone, i problemi sono altri.

Qualcuno parla di intervento di Brunetta, De Luca per il momento non interviene, ma Il Movimento Cinque Stelle che fa? stanno a guardare le stelle? E il sindaco Di Martino si troverà sulle posizioni di Vuilleumier?

O viceversa? Insomma chi ci capisce e bravo, ma quando ci sono tanti soldi e la politica per il mezzo è sempre così..

Noi che seguiamo da oltre 20 anni la Città della Musica la abbiamo ribattezzata Ravelliful.. Altro che telenovela. I colpi di scena non finiranno mai

Non sappiamo se i conti stanno a posto, ma a proposito di numeri, stando ai vari botta e risposta, qui si danno e davvero