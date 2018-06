Fondazione Ravello: convocato il Consiglio d’Indirizzo, si parla di bilanci: occhio sui debiti, Vuilleumier e Di Martino

La Fondazione Ravello ha convocato per sabato 30 giugno (ore 11.30), il Consiglio Generale di Indirizzo. Nella sede di Viale Wagner sarà approvato il bilancio consuntivo 2017, dopo che il presidente Sebastiano Maffettone relazionerà il rendiconto di gestione della Fondazione, proposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 giugno scorso, con relazione del Collegio dei Revisori. Oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, ci sarà da approvare anche il progetto del bilancio preventivo 2018.

Il confronto verterà tutto sui bilanci, con grande attesa per la discussione dei debiti della Fondazione. Tanti sono gli interrogativi che ruotano intorno a questo punto: chi è che ha fatto questi debiti? Come è stato possibile che un’ente pubblico ha fatto questi debiti? Come si evolverà il confronto? Non si escludono quindi colpi di scena nella Citta della Musica, prima dell’apertura del Ravello Festival e gli occhi sono tutti puntati sul precedente sindaco Paolo Vuilleumier e l’attuale Salvatore Di Martino. Chi romperà il silenzio?