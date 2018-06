Finto impiegato dell’Inps tenta di truffare un invalido, arrestato un napoletano L’uomo aveva scelto come vittima un 65enne affetto da patologie fisiche

Si è finto impiegato dell’Inps per raggirare un invalido, ma è stato arrestato per truffa aggravata. Si tratta di Nunzio Mollo, di 53 anni, rintracciato dai carabinieri di Pozzuoli. L’uomo aveva scelto come vittima un 65enne affetto da patologie fisiche e nei giorni scorsi lo aveva avvicinato per strada, spacciandosi per dipendente dell’istituto di previdenza, e dicendogli che grazie al suo interessamento avrebbe potuto accedere a un contributo statale e a una pensione invalidità. Poi si era fatto consegnare 50 euro per acquistare le marche da bollo. Con diverse telefonate, era diventato più insistente, cercando di persuadere il 65enne a portare avanti l’iter perché senza quei sussidi lui e la moglie “se la sarebbero passata male”, riuscendo a farsi consegnare altri 150 euro, sempre in strada, per “mandare avanti la pratica”. Ma è allora che è stato bloccato dai carabinieri e portato ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il gip ha convalidato l’arresto non disponendo per Mollo alcuna misura cautelare, mentre il suo difensore ha richiesto i termini a difesa.

