FESTA A VICO SI FA BELLA PER LA CENA DELLE (TANTE) STELLE

Come una notte di San Lorenzo anticipata, pioveranno stelle (della cucina italiana e internazionale) lunedì sera per la serata di gala della sedicesima edizione di Festa a Vico . La kermesse organizzata da Gennarino Esposito, chef due stelle Michelin della Torre del Saracino di Seiano, scatterà domenica con la “Repubblica del Cibo” e la novità dei “Professori all’Università”, poi lunedì – dopo l’apertura di “soSTAnza” – vivrà la sua notte più attesa con la consueta “Cena delle Stelle”, che anche quest’anno si svolgerà a Pizza a Metro, un vero e proprio simbolo della ristorazione locale.

Come avvenuto già lo scorso anno, lo storico locale vicano cambierà la sua immagine per contribuire a rendere indimenticabile la serata degli ospiti che hanno effettuato la loro donazione (280 euro) alle quattro Onlus amiche della Festa . Al resto, logicamente, penseranno gli chef pluristellati che hanno risposto in maniera entusiasta all’invito di Gennaro Esposito anche per contribuire alle finalità benefiche della Festa (lo scorso anno soltanto con la Cena delle Stelle sono stati raccolti oltre 50.000 euro). Dall’aperitivo al dolce si prospetta una serata all’insegna delle prelibatezze, che si chiuderà con le creazioni dei maestri pasticcieri dell’AMPI che arriveranno da tutt’Italia per questo evento che segna l’inizio dell’estate in costiera sorrentina.

Già perché la “Cena delle Stelle è anche “glamour”. Saranno speciali gli allestimenti di Pizza a Metro curati in ogni minimo dettaglio da Le Rose di Ettore Somma mentre, come lo scorso anno, dei fiori si sono occupati Massimo Iodice, Franco Russo, Giuseppe Picca, Pasquale Di Paola, Franco Cascone, Nicola D’Angelo, Raffaele Gioiella e Ciro Spasiano. Colori, profumi, eleganza e sapori: i giusti ingredienti per la Cena delle Stelle.

