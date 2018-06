Festa a Vico le foto più belle di Positanonews

Vico Equense , Festa a Vico. La città della penisola sorrentina è un tourbillon di colori e sapori, bellissima , anche se non è facile arrivarci , presa d’assalto da ogni dove per questo evento ideato da Gennarino Esposito.

Pubblichiamo alcune nostre foto a partire da “Pastammore” ( complimenti per il nome) di Maddalena Cuomo , un piccolo laboratorio artigianale di pasta fatta a mano di alta qualità, il pane ottimo di Malafronte a Gragnano, per poi passare per lo chef di Sensi di Amalfi Alessando Tormolino, a Giosuè Maresca de La Lanterna di Sorrento, che abbiamo beccato con Peppe Guida di Nonna Rosa, mentre in piazza c’erano Cannavacciulo e Gennarino con Radio Kiss Kiss, le tamorre, le pizze e il vino a far da contorno poi il dolce de la Ginestra e altro ancora…