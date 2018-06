Festa della Repubblica, applausi per Conte: «Tanti auguri a tutti noi»

La parata dei Fori Imperiali con il volo delle Frecce Tricolore e la sfilata delle forze armate è l’appuntamento clou dei festeggiamenti per la Repubblica italiana. Il neo premier Agiuseppe Conte, lasciando casa per partecipare alle celebrazioni, ha rivolto un pensiero ai cittadini: il 2 Giugno «è la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti». Conte è poi partito con la scorta alla volta delle celebrazioni per la festa della Repubblica.

Una donna gli ha detto che il figlio era stato studente di Conte all’università. «Allora sarà bravissimo», ha risposto ridendo Conte. Il neopremier ha incontrato all’inizio di Via dei Fori Imperiali la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il vicesindaco, Luca Bergamo, con il quale si è intrattenuto a parlare strada facendo.

Passeggiata e caffè seduti ad un tavolino di un par per il neopremier, Giuseppe Conte, e il presidente della Camera, Roberto Fico, che a piedi, dopo l’omaggio all’Altare della Patria, hanno raggiunto Piazza dell’Ara Coeli. Insieme a loro alcuni vertici militari e altre persone. «Questa ve la devo raccontare…», ha detto Conte iniziando un aneddoto divertente che a distanza non è stato possibile ascoltare. Il premier, Fico e gli altri hanno ordinato caffè e spremute, poi si sono avviati di nuovo a piedi fino a Via dei Fori Imperiali.

leggo.it