Festa a Vico arriva Cracco gran finale a Seiano con la magia delle Axidie. Raccolte 184 mila euro . A “capa tosta” di Gennarino ha fatto di nuovo rivivere alla grande Festa a Vico», la rinomata kermesse gastronomica organizzata appunto Gennaro Esposito Start al centro con «Repubblica del cibo» e «Professori all’Università», poi ieri la «Cena delle stelle» a Pizza a Metro, stasera il «Cammino di Seiano» , dopo Cannavacciuolo e Bottura stasera è la volta di Cracco. Scusate se è poco, comunque la prima sera raccolte 120 mila euro, ieri 184 mila.. Oggi anche pranzo alla Torre del Saracino con una decina di chef emergenti.. e che vuoi di più?

Chapaux mister Gennarino. Ma anche al sindaco Andrea Buonocore accolto in piazza, davanti a noi, con i complimenti.

di 8 Galleria fotografica Festa a Vico Equense Hotel & Resort Le Axidie









E Positanonews è qui ad omaggiare i maestri del dolce.. Noi siamo nel posto più bello del Golfo di Sorrento alle Axidie, meravigliosa struttura balneare che si affaccia su Napoli, il Vesuvio , uno dei posti più belli della Campania per goderci questa straordinaria serata che è già un successo..

Uno spettacolo anche questi dolci , dal nostro Pansa di Amalfi , il top in Costiera amalfitana, Di Dato ad Angri, a dei dolci al limone di una pasticceria della provincia di Caserta , che per noi erano il meglio della serata ( non ricordiamo tutti i nomi, guardate le foto, ndr) come il mega babà di Scaturchio di Napoli, complimenti a tutti ovviamente .

E delle Axidie non ne parliamo, spettacolare è dir poco. Il 13 giugno poi qui sarà eccezionale con i fuochi d’artificio a mare e l’obbligo di prenotazione, peccato non esserci. Questo è davvero uno dei posti più belli e confortevoli del mondo.