F1: Bottas in pole in Austria, terzo Vettel Hamilton 2/o completa prima fila Mercedes. 4/a Ferrari Raikkonen

Prima fila Mercedes nel Gran Premio d’Austria. A conquistare la pole position è stato Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra di Lewis Hamilton. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen. Quinta la red Bull di Verstapppen mentre è settimo il compagno di scuderia Ricciardo.

Partirà dalla quinta posizione nel Gp d’Austria la Red Bull di Verstappen davanti alla Haas di Grosjean ed all’altra Red Bull di Ricciardo. Ottava l’altra Haas di Magnussen che ha preceduto la Renault di Sainz. Chiude la top ten la Renault di Hulkenberg.

Lampo Vettel in ultime libere, Hamilton insegue – Lampo Ferrari nelle ultime prove libere del gran premio di Austria che si correrà domani sul circuito di Zeltweg. Sebastian Vettel ha fatto registrare il miglior tempo in 1’04.070, davanti ai due piloti della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, staccati rispettivamente di 29 millesimi e di 134 millesimi. Quarto miglior tempo in queste ultime libere prima delle qualifiche è stato quello dell’altro ferrarista Kimi Raikkonen a 400 millesimi dal compagno di squadra. Al quinto e sesto posto si sono attestate le due RedBull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo: il primo a 721 millesimi dal tedesco della Ferrari e il secondo a 821 millesimi. Ora la parola alle qualifiche