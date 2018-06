Extra Alberghiero per l’ Ept Salerno fra Costa d’ Amalfi e Cilento oltre la metà non è censito

Boom dei bed and breakfast, case vacanze e altre formule di affitti di abitazioni o posti letto ad uso turistico anche in provincia di Salerno, fra Costiera amalfitana e Cilento, anche nei luoghi top come Amalfi, Ravello, Positano, Agropoli, Paestum. Il numero degli immobili disponibili è cresciuto in particolare a Salerno città ma pure in tutto il resto del territorio si sono moltiplicate le offerte, anche se spesso i dati ufficiali parlano di una situazione più contenuta e molte volte le presenze di ospiti censiti sono di gran lunga al di sotto di quelle reali. La situazione in provincia di Salerno, secondo l’Ente provinciale per il turismo, è di circa 1.750 differenti offerte di ospitalità extra alberghiera. Basta farsi un giro su Airbnb o Booking.com per scoprire che ne vengono proposte oltre 5mila, senza contare i tanti “albergatori” fai da te che si propongono sulla rete, scrive La Città. Per non parlare delle offerte degli affitti delle case per soli due mesi in Costa d’Amalfi o quelle delle doppie case nella Piana del Sele e nel Cilento. Un giro di affari spesso a nero si pensa visto che non ci sono tanti riscontri