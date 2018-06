ESCLUSIVA – Vico Equense, le tremende immagini delle turiste investite a Punta Scutolo – VIDEO

Davvero tremende le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato gli istanti precisi dell’incidente che ha visto coinvolte due turiste straniere, investite da un ciclomotore a Vico Equense, zona Punta Scutolo. Nel filmato è ben chiara tutta la scena: le due donne stanno attraversando sulle strisce pedonali, quando vengono letteralmente travolte da uno scooter che le sbalza per aria. E’ chiaro anche come il motociclista abbia invaso la corsia opposta per superare le auto ferme nei pressi delle strisce pedonali e abbia accelerato in modo importante.

A prescindere dalle colpe o meno dell’investitore, non saremo noi a fare un processo, resta il fatto che non è la prima volta che succedono cose di questo tipo in questa zona. Una zona di confine, quella tra Meta di Sorrento e Vico Equense, e una strada che spesso racconta di incidenti di questo tipo, alle volte, purtroppo, anche mortali. I cittadini della zona chiedono segnaletiche più efficaci e più semafori.

Le due donne, madre e figlia originarie degli Stati Uniti, sono per fortuna fuori pericolo di vita: hanno, ovviamente, riportato diverse ferite e contusioni, ma si rimetteranno presto. Peggio è andata al motociclista, il quale ha riportato una frattura ad un braccio. Quest’ultimo, un 52enne originario di Sant’Agnello, si è visto ritirare la patente.