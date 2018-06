ESCLUSIVA – Sorrento-bando NCC, continua l’indagine: dopo i diplomi falsi, spuntano altre irregolarità

Continua ad andare avanti l’indagine relativa al bando per l’assegnazione di licenze NCC a Sorrento. Un bando che, ricordiamo, ha fatto scaturire diverse polemiche per presunte irregolarità. Noi ve ne avevamo parlato in esclusiva e in anteprima e successivamente vi abbiamo confermato che la segnalazione che ci era giunta era esatta e le accuse fondate.

E’ stato accertato come alcuni partecipanti abbiano falsificato i dati relativi ai propri diplomi, dichiarando il massimo dei voti. Altri, invece, avevano asserito di essere laureati, quando questo non era vero. Tante falsità per cercare di guadagnare punti utili e scalare la graduatoria. Delle bugie che però il Comune di Sorrento, come già noi avevamo ipotizzato, non ha bevuto e si è subito attivato per scovare i furbetti: sono bastati infatti dei controlli presso gli istituti scolastici e le università per riuscire a risalire alle menzogne facilmente. Il Comune sta prendendo provvedimenti, escludendo dal concorso i soggetti in questione.

Secondo quanto siamo riusciti a scoprire di recente, non sono state rilevate soltanto irregolarità per quanto riguarda titoli falsi e voti gonfiati, ma anche delle irregolarità rispetto ad alcune condizioni per poter partecipare al bando: una di queste, ad esempio, era quella di dover lasciare il lavoro precedentemente svolto, mentre in realtà in molti stanno ancora lavorando (in particolare in strutture alberghiere). Ecco perché si stanno ancora intensificando i controlli: sono previste, quindi, nuove esclusioni.