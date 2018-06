Esami di Danza con Sarah Taylor e Raffaele Paganini

Questo pomeriggio le maitre de ballet inglese sarà presso la scuola di Francesco Boccia New Space of Dance mentre domani l’etoile romana ritroverà Pina Testa e le allieve del Professional Ballet

Di OLGA CHIEFFI

Ritorna oggi a Salerno Sarah Taylor, per esaminare gli allievi della scuola di danza di Francesco Boccia New Space of Dance, reduci da uno splendido saggio spettacolo, basato sulla contaminazione dei linguaggi della musica e del corpo, spaziando dalle variazioni di Paquita che ha incoronato la licenzianda Francesca Aliberti, regina assoluta di una serata che l’ha salutata ballerina versatile in tutti i generi ri-affermando, così, che l’arte è una, senza anacronistiche barriere, sempre a caccia di emozioni, dalla meraviglia di Alice nel mondo capovolto, alla danza con l’animale più fiero e invitto, il cavallo, passando per il corpo esplodente di Mirko De Paolis e alla sua danza sferzante, energica, uno schiaffo sul volto dello spettatore, la acrobatica e tempista crew di hip-hop, sino al saluto finale sulle note altamente significative di Sing, sing, sing! brano che chiuse la scaletta dello storico concerto organizzato dall’ebreo Benny Goodman il 16 gennaio 1938 alla Carnagie Hall, con protagonista un’orchestra composta da rappresentanti di tutte le minoranze che avevano fatto nascere il jazz, bianchi, neri, ebrei, creoli, italiani, sud-americani, per lanciare uno dei primi inni di pace, per cercare di sopravvivere, spiegare e difendere la propria esistenza, il suo Urklang di libertà, ieri e, purtroppo ancora oggi. Questo pomeriggio, la docente inglese che ricordiamo a Salerno con le sue Coreofonie applaudita ospite del VI Festival di Musica Elettronica del Conservatorio di Salerno, sarà alle prese con gli esami di passaggio, ovvero con le istituzioni di tecnica e tecniche che hanno permesso ai danzatori del New Space of Dance di Francesco Boccia di salire ed esibirsi sul palcoscenico di un teatro. Domani, invece, dalle 10 presso il Professional Ballet di Pina Testa, Raffaele Paganini vestirà i panni di presidente di commissione del team di esperti che esaminerà gli allievi della sua collega. L’autorevole occasione sarà anche un modo simpatico per riunire le due figure artistiche, i cui percorsi, in passato, si sono più volte intrecciati. A giudicare la scuola anche: Amalia Salzano, presidente AIDAF Federdanza AGIS, insegnante e coreografa; Massimiliano Craus, critico di balletto del Corriere della Sera e docente di storia della danza del Teatro San Carlo di Napoli, Annamaria Salzano, posturologa e presidente dell’Associazione