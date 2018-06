ERCHIE E POSITANO, CONTRO LE STRAGI DEL SABATO SERA FERMATI GIOVANI IN STATO DI EBBREZZA

CONTROLLI DEI CARABINIERI AD ERCHIE E POSITANO per il contrasto alla GUIDA IN STATO DI EBBREZZA.

Nella scorsa notte i CARABINIERI della Compagnia di Amalfi hanno effettuto controlli all’entrata ed all’uscita di Erchie e di Positano, finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezze e la prevenzione delle “stragi del sabato sera”.

Nel corso della serata, i militari della Stazione di Positano e quello dell’Aliquota Radiomobile hanno sottoposto ad alcooltest 18 giovani guidatori, di cui due Neopatentati sono risultati positivi con un tasso alcoolemico superiore allo 0 (zero) che è il limite previsto per i minori di 21 anni.

Sono state loro elevate sanzioni amministrative con decurtazione di punti.

I controlli dello scorso sabato si inseriscono in una pianificazione di servizi che la Compagnia di Amalfi attuerà per tutto il periodo estivo.

Complimenti per gli uomini dell’Arma per queste operazioni che in Costiera amalfitana da Positano, Praiano, Amalfi fino a Maiori servono anche a salvare vite umane, anche degli stessi contravvenzionati, che avrebbero potuto causare o essere vittime di incidenti.