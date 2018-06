ENPA , GLI UNICI SINDACI CHE NON AIUTANO GLI ANIMALISTI SONO VICO EQUENSE E PIANO DI SORRENTO

Siamo Volontari attivi sul Territorio Peninsulare!!

Chi più chi meno, tutto abbiamo anni di Volontariato Attivo sulle spalle. Circa un annetto e mezzo fa, abbiamo deciso di Unirci nell’Enpa per poterci interfacciare con le Amministrazioni locali (come persone fisiche non si può) in programmi di sterilizzazione colonie feline/cani randagi e di un rifugio di primo soccorso per animali in difficoltà!

Ricordiamo che il problema sterilizzazione colonie feline (gatti randagi/di strada) è un problema abbastanza grave e da sempre trascurato. Pensate solo che una Randagia può partorire circa 3 volte l’anno con cucciolate in media di 4 miciotti. L’ Ente preposto è l’Asl Veterinaria allocata a Via Bagnulo, ma essendo, quello peninsulare, un territorio molto vasto, non è sufficiente l’operato dei Medici Veterinari dell’Asl!

Da qui la nostra richiesta a tutti i Comuni di un contributo per le sterilizzazioni Colonie Feline sul territorio. 4 sono stati i Comuni a collaborare con Noi: Meta, Massa Lubrense, Sant’Agnello e Sorrento!! Ci teniamo a specificare: che – essendo noi una delegazione – quindi i Comuni che hanno già erogato il contributo lo hanno fatto con un Bonifico all’Enpa Sezione Napoli, da cui “dipendiamo” ed a loro volta hanno fatto il bonifico ai Veterinari che hanno accettato la convenzione con Noi!

Restano il Comune di Piano di Sorrento e di Vico Equense (da noi anche diffidati). Sia il Sindaco Vincenzo Iaccarino che il Sindaco Andrea Buonocore non hanno ritenuto opportuno aiutarci in un progetto serio e concreto alla lotta al randagismo!

Eppure entrambi i Comuni sono vasti e con tante problematiche di randagi sul loro territorio!

Vico Equense oltre ad avere problematiche per le Colonie Feline ha sul territorio il grosso problema Cani randagi sul Faito!

Ma Il Sindaco Buonocore, nonostante i tanti protocolli, continua a non preoccuparsi di un problema che è nelle SUE COMPETENZE!!!

Noi restiamo sempre a disposizione di un loro eventuale ripensamento !! Ovviamente, nonostante i contributi la situazione resta molto complessa, come abbiamo scritto poc’anzi, trascurata da anni!

Altro grave problema è l’assenza totale sul Territorio di un rifugio! Un rifugio di primo soccorso, accoglienza animali e cucciolate puntualmente ritrovate!

Abbiamo protocollato, in passato, una richiesta di una “location” (forse questo termine essendo più fashion più piacere di più alle Nostre Amministrazioni ) dove si potrebbero gestire tutte le emergenze. Ma nessun Comune ha uno spazio ( figuriamoci non hanno una struttura per i malati del Centro di Salute Mentale, noi chiediamo una “location” per gli Animali ma non ci arrendiamo!!)

Ricordiamo che per legge ogni Comune dovrebbe essere dotato di un rifugio!! Noi ne chiediamo Uno ☝️ 1 per 6 Comuni! Come dobbiamo fare?

Le nostre case sono piene di randagi non adottati!

È mai possibile che nel 2018 stiamo ancora a questo? È mai possibile che da Vico a Massa non c è un “Fetente” spazio per i randagi in difficoltà!

È mai possibile che 6 Sindaci non riescono a salvaguardare gli Animali sul Territorio?

Da sottolineare che TUTTI gli ANIMALI SUL TERRITORIO APPARTENGONO AL SINDACO… Ma almeno su questo, speriamo che loro lo sappiano!!!

Delegazione:

Salvatore Astarita

Pina Casa

Elena Dubbiosi

Angela Esposito

Rosaria Marciano

Teresa Cacace

P.S. La civiltà di un Popolo si misura nel modo in cui tratta gli Animali

(Gandhi)