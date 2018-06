Emergenza Depuratori: dalla “maximulta” europea al “Risarcimento Vacanza Rovinata”

Il grave ritardo dell’Italia nella raccolta e nel trattamento delle acque reflue urbane è una realtà nota a tutti, che pesa sullo sviluppo turistico del nostro Paese ed è diventata ormai una vera e propria “Emergenza”.

La Corte di giustizia europea ha sanzionato di recente l’Italia con una “maximulta”, poiché questa grave inadeguatezza si sta inspiegabilmente protraendo dal 2012: capofila la regione Sicilia, seguita a ruota da Calabria, Campania, Puglia fin alle altre regioni del centro e nord Italia.

In attesa che i nostri amministratori locali si decidano finalmente ad ultimare i depuratori già in costruzione e a metterne in cantiere dei nuovi adeguando anche le relative reti fognarie, sempre più spesso sugli arenili dei lidi delle località turistiche italiane, i bagnanti si lamentano del mare sempre più inquinato.

Il “timore” di dermatiti alla cute e di patologie gastroenteriche e febbrili, soprattutto per i bambini, costituisce un valido deterrente per disertare la spiaggia, con il risultato che la tanto agognata vacanza risulta completamente rovinata.

Il cambiamento climatico verificatosi negli ultimi decenni ha purtroppo comportato un aumento innegabile della portata e degli effetti delle piogge, sulla qualità delle acque di balneazione e quindi anche sulla salute dei bagnanti.

Questo tipo di inquinamento, definito dall’art. 5 del d.lgs 116/2008, “di breve durata” e “facilmente identificabile”, si stima “non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore dalla prima incidenza”.

Ciò è indubbio, tuttavia il quadro si complica, se gli eventi meteorici si ripetono a breve distanza l’uno dall’altro, perché in tal caso il mare non ha proprio più il tempo sufficiente di diluire i liquami in esso dispersi. “L’intensità ed il breve lasso di tempo” che caratterizzano i temporali estivi, “provocano la fuoriuscita di acque reflue, miste ad acque meteoriche, attraverso l’apertura degli sfioratori di piena, detti anche “scolmatori”.

Gli sfioratori si attivano per evitare un eccesso di pressione sulle condotte fognarie, incapaci di convogliare la massa crescente di liquami. A loro volta i depuratori, spesso non sono dimensionati sufficientemente o sono assenti e ne fanno le veci, condotte sottomarine colabrodo, a volte anche di portata limitata…

Tutta l’acqua piovana delle cosiddette “bombe d’acqua”, finisce quindi per defluire, mediante gli scolmatori, direttamente in mare.

Lo stesso decreto, attribuisce ai Comuni, una serie di competenze ed obblighi informativi: l’avviso alla cittadinanza dell’emanazione del Divieto di Balneazione e successivamente la relativa sospensione.

Sono sempre più numerosi quindi i casi di famiglie che decidono di chiedere il “Risarcimento danni per vacanza rovinata”, incoraggiati anche da sentenze della Cassazione che lo hanno sancito definitivamente.

Alcuni risarcimenti sono stati ottenuti da turisti bagnanti da parte di operatori turistici, che al momento della prenotazione della vacanza, pur consapevoli del divieto di balneazione, hanno omesso di informarne i clienti.

Addirittura una sentenza del Giudice di Pace di Sorrento, ha stabilito che questo tipo di risarcimento spetta anche ai residenti, “non turisti”: in sostanza si stabilisce che utenti e bagnanti possono aver diritto al risarcimento dei danni economici, in caso di mare inquinato e di depuratori non funzionanti, in quanto verrebbe leso il “diritto alla salute”.

Naturalmente i cittadini e gli operatori turistici, albergatori e balneatori, possono rivalersi a loro volta contro chi ha omesso di emanare le apposite ordinanze di divieto e contro i responsabili della gestione dei depuratori e della sanità.

Sempre più spesso accade anche che l’ordinanza venga emessa nei tempi corretti ma non con le giuste modalità: non è sufficiente infatti emettere un’ordinanza di divieto di balneazione se poi il cartello informativo viene sistematicamente occultato o relegato in posizione poco visibile ai bagnanti, se non viene tradotto in altre lingue e non adeguatamente divulgato sui media!

Modalità errate infatti nel caso di risarcimento del danno, potrebbero costituire un costo aggiuntivo, piuttosto che una valida strategia di aggiramento…

Per quanto riguarda albergatori e balneatori, c’è da fare una ulteriore riflessione in relazione alla loro contraddittoria posizione poiché da un lato hanno interesse che tali divieti non vengano emessi, per non scoraggiare i potenziali clienti, dall’altra però hanno anche l’interesse affinché risultino operativi nei tempi e nei modi corretti, in quanto garanzia di non corresponsabilità per loro stessi, in caso di richiesta di risarcimento danni da vacanza rovinata.