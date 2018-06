Elezioni a Scala “Trova l’intruso”.. Lettera a Positanonews

Scala, Costiera amalfitana . Ci giunge una lettera in redazione sulle elezioni nella città più antica della Costa d’ Amalfi

Qualcosa non quadra in questo quadretto che ti è stato raccontato. Mi verrebbe da dire :”trova l’intruso”. In questo caso l’intruso è proprio quel sorriso che forse è stato male attribuito. Il mio caro Sindaco non è affatto nervoso,anzi,Si crogiola sulla sedia ad ascoltare,CON IL SORRISO, i continui sproloqui di ragazzi che ,anche se con entusiasmo,stanno costruendo castelli di carta. Facili da spazzare via. ‘ VERBA VOLANT,SCRIPTA MANENT!’ Di questo è sicuro Luigi,convinto,giustamente,Che le accuse prima di essere mosse dovrebbero essere provate. Innocente fino a prova contraria. Luigi esce di casa ogni mattina, e a piedi si reca al centro del suo paese. Credetemi ,Non l’ho mai visto armato se non del suo stesso sorriso. Contro chi lo accusa di essere un dittatore . Scusate,ma ci stiamo forse dimenticando che Mansi è Sindaco di questo Paese per volere dei suoi stessi concittadini? È stato aiutato? Ha le spalle forti? Perché un parente più grande e con più esperienza ha voluto consigliare un ragazzo che per lui è come un figlio? È reato questo? Non si può dire che è ‘Scala che cambia’ ,nell’articolo è stato ripetuto tre volte,perché L’amministrazione è sempre la stessa. Ma voi cambiereste una squadra vincente? Il mio sindaco è stato accusato di attaccare i giovani entrando nel personale. Beh…sottolineare che chi afferma di voler valorizzare il territorio in cui vive,sia poi capace di perdersi tra le sue stesse vie, è una risata che ci è concessa! Anche perché attaccare politicamente chi politica non l’ha mai fatta,ci risulta un po difficile! A parte tutto,il cavallo vincente si vedrà domenica,fino ad allora,noi non abbiamo mai parlato di vittoria. Perché; forse , CON IL SORRISO ,ci siamo tenuti la nostra umiltà! ………”First Lady”