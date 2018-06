Elezioni, rush finale dei candidati Sagristani, Aponte e Rocco pronti

Stasera si chiude la campagna elettorale con incontri e comizi in piazza Il sindaco uscente, il geologo M5S e il commerciante di Ora X in campo

Una campagna elettorale soft. Perché ci sono soltanto tre liste e le polemiche non appassionano nessuno. Il sindaco uscente Piergiorgio Sagristani se l’è presa con i fake, il leader del M5S Fabio Aponte punta sulla necessità di portare volti nuovi in Comune mentre il candidato della civica Ora X Gennaro Rocco scommette sulla trasparenza. Insomma, l’inferno scoppiato cinque anni fa pare un lontano ricordo. D’altronde sarà così anche oggi, nell’ultimo giorno di campagna elettorale.

Per Sagristani, a capo della lista “Sant’Agnello prima di tutto”, saranno le ultime Comunali. Sindaco in 15 degli ultimi 20 anni, ora cerca il quarto mandato non consecutivo senza disdegnare le Regionali 2020. «Bisogna creare una nuova classe dirigente, c’è necessità di sostituirmi – dice Sagristani – E’ la competizione elettorale più morbida che abbia mai fatto, forse perché affronto tutte persone perbene che parlano di temi, obiettivi, alcuni condivisibili. Penso all’impegno per l’onestà rilanciato dal Movimento Cinque Stelle, penso anche all’ottimo impegno profuso da Rocco che è stato bravo a non offrire sponde a qualche delatore non di Sant’Agnello facendo un lavoro autonomo per il bene del paese».

Aponte, dei Cinquestelle, rilancia la sua voce: «Il primo candidato della lista M5S è il programma, siamo alternativi a Sagristani e vogliamo portare una nuova direzione – ha detto

anche negli ultimi incontri elettorali – In passato le amministrazioni non hanno valorizzato progetti importanti. In caso di vittoria, punteremo sulla necessità di garantire il libero accesso agli arenili, sull’obbligo di fornire a Sant’Agnello una biblioteca, di migliorare la vivibilità con una sorta di Metrovesuviana con corse veloci».

Accende i riflettori sulle nuove generazioni la civica Ora X capitanata da Rocco: «Bisogna incoraggiare i giovani, non a chiacchiere ma realmente, stando a loro fianco e non conservando le poltrone – è il messaggio della lista timbrato dal candidato Eugenio Marzuillo -. Ci ribelleremo contro ogni forma di sottomissione intellettuale delle nuove generazioni. E ‘ necessario essere duri ma diplomatici con gli stessi per far capire certe cose come stanno. Ciò impone di abbandonare un modo di politica vecchio, da cui vanno presi solo i lati positivi e riformulare il tutto con la freschezza dei nuovi. Cittadini sveglia».