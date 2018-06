EAV. Stamattina ha preso fuoco un nostro bus in località Sant’Agnello, Sorrento. Per fortuna nessun ferito. Ho telefonato all’autista Giovanni per complimentarmi per aver mantenuto il controllo della situazione. Giovanni, accortosi del fumo, ha fatto scendere tutti i passeggeri e gestito con professionalità l’evento.

Si è appena conclusa l’inchiesta su altri incidenti, meno gravi, avvenuti nei mesi scorsi. Nella Commissione vi era anche un ingegnere della motorizzazione ed un ingegnere della Regione Campania. Stiamo valutando gli elementi emersi, con molta serietà. La ditta che con regolare gara ha vinto la manutenzione esterna del parco bus dovrà fornire ulteriori elementi di riscontro e non escludo misure drastiche nei suoi confronti.

Chiaro che incidenti del genere non devono succedere. Chiaro anche che purtroppo succedono, non solo in EAV, ma in tutte le aziende di trasporto gomma, in particolare (ma non solo) nel centro sud, dove il parco macchine è vecchio ed obsoleto.

Abbiamo avviato ulteriori verifiche, anche con consulenti esterni indipendenti, e misure di prevenzione per ridurre al massimo i rischi.

