Droga in Costiera, operazione “Rewind”: fissata al 28 giugno udienza di riesame

Continua a proseguire l’iter giudiziario dell’operazione “Rewind“, operazione antidroga che si è concretizzata il 4 giugno scorso in Costiera Amalfitana da parte dei Carabinieri e che ha portato a 22 misure cautelari e ben 45 indagati per reati quali estorsione, favoreggiamento e in particolare spaccio di stupefacenti.

Ricordiamo, i Carabinieri della compagnia di Amalfi nelle prime ore dell’alba del 4 giugno, insieme ai colleghi di Maiori, si sono mossi dopo un’indagine accurata e certosina che durava da diverso tempo e che ha cercato di trovare i punti cardine della rete di spaccio nei territori della Divina.

E’ notizia recente che è stata fissata al prossimo 28 giugno l’udienza presso il Tribunale del Riesame di Salerno per quanto riguarda l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari che sono state emesse dal GIP nei confronti delle 22 persone coinvolte. Alcuni giorni fa, in tre avevano ottenuto i domiciliari.