Droga in Costiera amalfitana, non solo Bonnie Ferrara ma anche Marco Acampora solo indagato

Droga in Costiera amalfitana, non solo Bonnie Ferrara di Capodorso ma anche Marco Acampora solo indagato. Vogliamo ricordare che i nomi degli indagati usciti su altre storiche testate giornalistiche, come Metropolis, non significa che siano colpevoli. Vige nel nostro ordinamento la presunzione di innocenza. Si chiarisca questo punto, fermo restando che invochiamo l’intervento dei sindaci della Costa d’ Amalfi al fine di complimentarsi con i carabinieri della Compagnia della Costa d’ Amalfi e con la Procura di Salerno per l’operazione effettuata al fine di debellare il fenomeno della droga sempre più diffusa fra i giovani.

Probabilmente diversi di questi indagati usciranno puliti da questa vicenda, e ce lo auguriamo tutti. Ma la presenza di droga e tossicodipendenza nella Divina è una realtà che va affrontata.

Rinnoviamo le nostre scuse agli interessati, non c’è bisogno di arrabbiarsi con noi, il giornale è disponibile a qualsiasi intervento e rettifica IMMEDIATA senza bisogna neanche di raccomandata . Mandateci una mail a direttore@positanonews.it