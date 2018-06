Droga in Costiera amalfitana, interrogatori in carcere a Fuorni. Ecco cosa è successo . Ieri mattina interrogatorio per le quattro persone arrestate lunedì scorso nell’ambito di “Rewind”, l’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi con la stazione di Maiori che ha visto 45 indagati di cui 22 destinatari di misura cautelare e gli altri a piede libero per spaccio di droga, estorsione e favoreggiamento.

Un’operazione durata due anni, con intercettazioni e pedinamenti, anche con violenze per contendersi una piazza appetitosa come quella della Costa d’ Amalfi, con intrecci dall’ Agro Nocerino – Sarnese passando per Tramonti e Ravello ad Agerola e l’area dei Monti Lattari Castellammare di Stabia e dintorni, fra queste zone della provincia di Napoli e Salerno si mira a un territorio ricco come la Costiera amalfitana.

Ovviamente ogni posizione va distinta e presa separatamente in considerazione. A noi non interessa colpevolizzare le persone, finora abbiamo solo ripreso quello che ci è pervenuto dai comunicati stampa e da altre testate. Abbiamo detto , e lo ribadiamo e ribadiremo in tutti i modi, dando pieno sostegno al loro operato, che vanno encomiati gli uomini dell’Arma. Per un semplice motivo, hanno messo in luce un fenomeno sociale diffuso che porta a distruzioni nelle famiglie e fra le persone, la piaga della droga è innanzitutto una piaga sociale.

L’indagine, condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Amalfi e durata due anni, ha permesso di svelare un preoccupante spaccato dell’universo giovanile della Costiera Amalfitana fortemente condizionato dallo spaccio e dall’uso sistematico di sostanze stupefacenti anche fra i minori, nonché la forte contesa della “piazza” costiera perfino con atti violenti.

La cosa che colpisce di più è anche una sorta di complicità passiva di tanti, ma anche attiva di alcuni familiari che cercano di avvisare i figli di probabili indagini o della presenza dei carabinieri.

Vogliamo anche specificare che , diversamente da come si poteva pensare, le persone coinvolte sono solo della Costiera amalfitana e non della penisola Sorrentina, alcuni sono nati a Vico Equense ma on sono di Vico e della costa di Sorrento. Le indagini poi non hanno coinvolto Positano e Praiano, mentre non sappiamo ancora se e quali siano i legami con la precedente inchiesta di soli due anni fa.

Assistiti dai propri legali S.W., 21enne di Baronissi, B.S., 39enne di Maiori, C.A., 31enne di Ravello e D.C.P., 36enne di Amalfi, sono stati ascoltati dal giudice per le indagini preliminari Stefano Berni Canani alle 9 e 30 presso la casa Circondariale di Fuorni a Salerno.

L’interrogatorio si è tenuto ieri mattina, ma il Giudice non ha ancora preso alcuna decisione. Alcuni hanno parlato, rispondendo alle domande del magistrato, non facendo dichiarazioni spontanee, ma hanno seguito il protocollo. Solo domani si saprà se il Giudice deciderà per gli arresti domiciliari convertendo dunque l’arresto in carcere con altra misura cautelare.