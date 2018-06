Doppia vittoria per Sagristani boom di Attilio Massa e Clara Accardi, entra anche la Terminiello. Ecco il consiglio

Doppia vittoria per Sagristani boom di Attilio Massa e Clara Accardi, entra anche la Terminiello, recupero di De Angelis. Piergiorgio Sagristani si conferma sindaco per la terza volta consecutiva e oltre a vincere con gli avversari delle altre liste determina anche il nuovo consiglio comunale con le indicazioni note ad Attilio Massa e Clara Accardi , ma anche un piccolo sostegno a Maria Rosaria Terminiello. Giuseppe Gargiulo ( Boomerang ), che si conferma il più forte individualmente , arriva come terzo degli eletti. Recupero di Francesco De Angelis col sostegno dei Colli a Pippotto Coppola, fanno entrare in consiglio anche loro fra gli ultimi due posti disponibili. Fra gli addetti ai lavori i primi sei erano già certi.

Ecco il consiglio comunale

SANT’AGNELLO PRIMA DI TUTTO

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Fabio Aponte ( candidato sindaco ) Fabio Galano (185) e Tatiana Di Maio (202)

SANT’AGNELLO ORA X

Gennaro Rocco

Piergiorgio Sagristani vince con quasi l’80 per cento dei voti, come da previsione, con 3750 voti. Il Movimento Cinque Stelle porta a casa il 15 per cento con 718 voti mentre Ora X raccoglie 261 voti e arriva al 5,52%

Questi i dati finali.

Tra gli eletti confermate le previsioni.

In Consiglio per la maggioranza entrano nell’ordine Attilio Massa (810), Clara Accardi (706), Giuseppe Gargiulo – Boomerang (662), Terminiello Mariarosaria (577), Castellano Paolo (467), De Martino Maria – Susetta (462), , De Angelis Francesco (402), Coppola Giuseppe – Pippo (378), Coppola Giuseppe ’71 (332), De Martino Rosa (327), Gargiulo Lucia (322) ed Occulto Paolo (50). Anche se, a causa del ritardo al seggio numero 7, i voti di preferenza non sono definitivi, ma comunque la differenza non dovrebbe alterare il risultato finale.

Anche per la minoranza confermate le previsioni. Oltre a Fabio Aponte, candidato Sindaco, entrano in Consiglio con i Stelle Fabio Galano (185) e Tatiana Di Maio (202). Maresca Carmine con 94 voti primo dei non eletti, dietro di lui la dottoressa Anna Sallustro con 84 preferenze.

Per Ora X il solo Gennaro Rocco. Tra i Consiglieri più votati l’avvocato Eugenio Marzuillo (65) e Catello Amore (60).