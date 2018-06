Domani a Piano di Sorrento i festeggiamenti per il conferimento della Bandiera Blu 2018

Domani, 21 giugno, Piano di Sorrento festeggia il conferimento della Bandiera Blu, l’ambito vessillo della Fee (Foundation for Environmental Education) che quest’anno darà lustro alla città ed al suo mare. I festeggiamenti avranno inizio alle ore 18 nella sala consiliare del Comune in Piazza Cota dove si terrà un incontro istituzionale con la partecipazione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del presidente della Fee Italia Claudio Mazza, oltre che degli altri sindaci ed amministratori pubblici della penisola sorrentina. Alla fine dell’incontro la cerimonia di esposizione della Bandiera Blu. Alla cerimonia saranno presenti gli studenti dell’Istituto comprensivo “Piano di Sorrento”, la scuola paritaria “San Michele” e l’Istituto nautico “Nino Bixio”. Prevista anche la partecipazione della banda musicale “Città di Piano di Sorrento”. La serata continuerà poi nello scenario di Villa Fondi dove, alle 19:30, ci sarà la cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2018 ai titolari dei lidi balneari del borgo di Marina di Cassano. A seguire “Cocktail Bandiera Blu”. Per l’occasione anche i commercianti carottesi allestiranno le vetrine dei propri esercizi ispirandosi al tema del mare ed alla tradizione marinara, aderendo alla proposta lanciata dalla Consulta Civica per le attività culturali-artistiche, dello sport e del tempo libero.