Domani 9 giugno al Marte si presenta il libro “Sole” di Emi Nava

Cava de’ Tirreni. Domani 9 giugno alle 18:30 al MARTE, ultimo appuntamento della rassegna “Campania d’Autore”, organizzata dall’Associazione L’IRIDE e dedicata ai libri premiati nella XXXIV edizione del “Premio Città di Cava de’ Tirreni”.

Il libro che sarà presentato è “Sole”, la storia vera di un amore speciale tra una bulldog inglese e l’autrice, Emi Nava, originaria di Como, ma da parecchi anni felicemente cavese.

Come per gli altri incontri sarà proiettato il booktrailer realizzato dagli studenti. Questa volta è il turno della III A turismo dell’IIIS Della Corte-Vanvitelli di Cava de’ Tirreni, coordinati dalla prof. Antonella Galdi.

La serata si aprirà con i saluti di Vincenzo Servalli, sindaco della Città Cava de’ Tirreni.

Parteciperanno due rappresentanti di associazioni canine senza scopo di lucro: Rita Apicella, del Canile rifugio di Cava de’ Tirreni che da oltre 20 anni opera nella nostra città con attività di cura e di prevenzione del randagismo, e Maria Giovanna Nappi, dell’EBRI (English Bulldog Rescue Italia) che si occupa di trovare casa ai bulldog abbandonati.

Interverrà, inoltre, Vincenzo Raimondi, direttore sanitario della Clinica Tirrena.

Per Maria Gabriella Alfano, presidente de L’Iride “La storia di Sole sarà l’occasione per parlare dei cani, che non sempre vedono ricambiati amore e fedeltà da parte degli esseri umani. La cronaca è purtroppo piena di notizie di violenze, sevizie, sfruttamento nei confronti dei cani: dall’abbandono sulle autostrade, al loro utilizzo da parte della malavita organizzata per scommesse clandestine. Non mancano neppure casi i cui i cani vengo crudelmente maltrattati per puro “divertimento. Le testimonianze che ascolteremo vogliono essere un chiaro messaggio soprattutto per i giovani, per inculcare il rispetto non sono verso i cani, ma in modo più esteso per tutto il mondo animale.”

“Sole” è’ un romanzo struggente che narra la storia di una bulldog e del suo rapporto con la sua “mamma” umana, come ama autodefinirsi l’Autrice. “Non avevo mai scritto prima di oggi” afferma Emi Nava, attivamente impegnata nelle attività dell’EBRI. “Ho scritto per me, ma il messaggio contenuto in queste 250 pagine scarse, può essere utile a chiunque stia vivendo un momento difficile, oppure abbia voglia di conoscere di più cosa significhi vivere con un bulldog. Perché Sole non è un racconto di fantasia, Sole è una storia vera, un amore vero e infinito che va oltre ogni dimensione”.

Accompagneranno la presentazione le letture di Giuseppe Basta e i brani musicali eseguiti dal sassofonista Luca Corneliu.

Condurrà l’incontro la giornalista Imma Della Corte.