DISSERVIZIO PER L’UTENZA RAI NELL’AREA COSTIERA – IL SINDACO REALE SOLLECITA I VERTICI PER UN TEMPESTIVO INTERVENTO

Il SINDACO DI MINORI, ANDREA REALE, INTERPRETANDO ANCHE LA VOLONTA’ DEGLI ALTRI SINDACI DELLA COSTA D’AMALFI

HA RISCRITTO IN DATA ODIERNA, DOPO CIRCA 6 MESI , AGLI UFFICI DELLA RAI, DELL’AGCOM E DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PER EVIDENZIARE CHE NONOSTANTE I SOLLECITI, I CITTADINI DELLA COSTA D’AMALFI ED IN PARTICOLAR MODO DI MINORI ANCORA NON POSSONO VISIONARE I CANALI RAI, QUALI RAI 1 , RAI 2 E RAI 3.

TUTTO CIO’ E’ UN DISSERVIZIO VERIFICATOSI DOPO I PASSAGGI DEI PROGRAMMI RAI DAL VHF AL UHF , CHE HA COMPORTATO PROBLEMI DI RICEZIONE A TUTTA L’UTENZA.

IL SINDACO REALE, RICHIEDE L’INTERVENTO TEMPESTIVO AFFINCHE’ TUTTI I CONCITTADINI POSSANO RITORNARE AD USUFRUIRE AL MEGLIO DEI CANALI INFORMATIVI RAI, E AFFINCHE’ CI SIA UNA CORRETTA CONTROPRESTAZIONE DELL’AZIENDA A SEGUITO DEL REGOLARE PAGAMENTO DEL CANONE RAI DA PARTE DEI CITTADINI.

SI ALLEGA LETTERA INVIATA IN DATA ODIERNA