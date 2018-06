I dipendenti si cercano su Facebook, lo sfruttamento si fa social. Ecco cosa dice De Masi

I dipendenti cercati sui social network, su Facebook con offerte di lavoro a 70 euro a settimana o periodi gratis, uno sfruttamento da rete. I caporali 2.0 ed interviene Domenico De Masi, già presidente della Fondazione Ravello, intervistato da Gigi Di Fiore su Il Mattino di Napoli. Come sempre interessante

Docente emerito di sociologia, teorico della realtà post-industriale che ha prodotto nuovi assetti economici, nuove forme di lavoro e di tempo libero, Domenico De Masi è anche consulente del Movimento 5 Stelle.

Professore De Masi, conosce siti, o gruppi e pagine Facebook che offrono lavoro in condizioni di sfruttamento?

«Sì, purtroppo è un fenomeno che si è molto sviluppato negli ultimi anni. È il trasferimento sulla Rete dell’attività dei caporali nella vecchia agricoltura o di alcuni imprenditori senza scrupoli».

Che idea ne ha?

«Siamo di fronte a delle vere e proprie truffe, dei raggiri ai danni di giovani che, disperati o ossessionati dalla mancanza di lavoro, cercano ogni strumento per trovarne uno. E Internet diventa una nuova frontiera di sfruttamento».

Che differenze ci sono tra questo e i vecchi canali di offerta e imposizione di lavoro nero?

«Con i nuovi strumenti della Rete tutto è più rapido, amplificato, esteso. C’è una velocità e immediatezza che consentono di arrivare subito a fare breccia sulla disperazione dei senza lavoro. Purtroppo, questo significa che si abbassa il livello di difesa. La trasformazione principale è nell’avvicinamento tra truffatore e truffato. La Rete elimina la distanza e rende rapido il reclutamento».

Una caratteristica comune a qualsiasi utilizzo di Internet, che favorisce le truffe?

«C’è anche quest’aspetto. La vera difesa risiede nella prudenza individuale. È un po’ come per i virus trasmessi nei computer, bisogna stare attenti. Certo, l’esposizione al rischio utilizza la credulità di chi pensa che la Rete sia sempre e comunque affidabile. Che non ne conosce bene le insidie e si fida troppo. Avviene lo stesso anche per la registrazione di brevetti, al centro di una colossale truffa».

Di che tipo?

«Dopo che si è presentato domanda di registrazione di un brevetto, arriva una mail che ne conferma l’esito positivo chiedendo il versamento di denaro. La media sono 300 euro. È un’organizzazione individuata in Polonia, che sta truffando tutta l’Europa. Non si sa come faccia a sapere che l’interlocutore abbia presentato una domanda per registrare il brevetto. Forse, vengono utilizzati funzionari corrotti nei singoli uffici».

Hanno gioco facile nelle loro richieste?

«Comunque guadagnano senza sforzo. Se si pensa che queste domande sono migliaia in tutta Europa, anche se abbocca una cinquantina di persone il guadagno non è male. Questo esempio, però, spiega bene quale sia la merce e la posta in gioco in certe pagine, siti e gruppi».

Quale?

«La raccolta dei dati. Per potersi iscrivere alle pagine di ricerca lavoro e quindi interagire, bisogna dichiarare una serie di dati sensibili che vengono immagazzinati dagli amministratori dei siti e delle pagine. È merce di scambio, da potere utilizzare con le aziende, anche per messaggi e offerte ulteriori. Il monitoraggio degli utilizzatori di Internet è continuo e anche quello su chi cerca lavoro diventa prezioso».

Quindi il guadagno non risiede nell’offerta truffaldina di lavoro?

«Non è quello, la vera merce è l’acquisizione di dati. Sono i pericoli delle nuove frontiere, anche perché questi siti rimandano a siti successivi e quello finale non riesce mai ad essere individuabile con certezza».

La Rete ci rende tutti più fragili e indifesi?

«È come la corrente elettrica. Serve a illuminare e a utilizzare tanti oggetti. Ma se non si sta attenti, si può prendere la scossa. Senza dire che la corrente può alimentare anche la sedia elettrica. È l’uso attento che distingue il vantaggio di avere a disposizione strumenti innovativi dalle tante possibilità».