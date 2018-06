Depuratore Punta Gradelle la visita e le iniziative da Massa Lubrense a Piano di Sorrento. Positanonews c’è, grazie Grande Onda

Intanto Grazie alla Grande Onda per avere creato tutte queste iniziative. Fra queste la visita al Depuratore di Punta Gradelle a Vico Equense, dove è stato il direttore di Positanonews avvocato Michele Cinque, mentre altri corrispondenti hanno seguito quello che potevano da Massa Lubrense a Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Meta, insomma una “marea” di iniziative del gruppo guidato da Laura Cuomo e Raffaele Attardi che un pò abbiamo documentato con foto e video.

Facciamo i complimenti anche alla società che ha realizzato il depuratore e ora lo gestisce, la struttura è davvero formidabile come ci ha illustrato l’ingegnere Pietro Forno . Dai fanghi , alla vagliatura, abbiamo fatto centinaia di domande. Il problema dell’inquinamento marino della penisola sorrentina è però ancora legato agli sversamenti abusivi , mancati collegamenti delle reti fognarie e liquami dai valloni.

Insomma la visita al depuratore forse era il momento più importante, forse il più sacrificato, vista la bella giornata di sole. Peccato che c’era solo Lello Acone come consigliere comunale e nessun altro.

Bandiera blu o no, la balneazione qui non è mai del tutto sicura, purtroppo, stando ai dati dell’ARPAC Campania.

Domani ancora altre iniziative.. tutte pubblicate nella sezione eventi di Positanonews..

Ecco come ne parla Laura Cuomo

il gran finale di Spiaggia Superabile, un’ impresa iniziata nella mia mente nell’estate 2017, guardando gli sforzi immani compiuti da una mamma e da un papà per portare in acqua (in un canotto) il figlio paraplegico, ormai adulto.

Grazie al comitato di Spiaggia Superabile il mio sogno, il nostro sogno, di poter avere una spiaggia attrezzata alla disabilità per ciascun comune della penisola, oggi è realtà. Abbiamo chiesto tantissimo e tantissimo abbiamo ottenuto: posti auto riservati, passerelle regolamentari, sedie da mare, bagni e docce a norma.

Dire che sono emozionata dinanzi a questo risultato è poco… queste alcune delle foto che documentano il miracolo di civiltà compiutosi sulle nostre spiagge, da Vico Equense a Massa Lubrense.

Stiamo ultimando gli ultimi ritocchi e preparando la cartina delle spiagge superabili!

Con amore…