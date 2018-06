De Luca, importanti novità in quel di Salerno

C’è una bella notizia per chi cerca lavoro in quel di Salerno; l’annuncio arriva come sempre da Vincenzo De Luca che questa volta sorprende tutti: 160 nuovi posti di lavoro presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria dal nome “San Giovanni di Dio Ruggi D’Aragona”, conosciuta più comunemente come “San Leonardo”, oltre ad un sistema integrato aeroportuale e l’annuncio di un nuovo tratto di litoranea.

Vincenzo De Luca mobilita le cose

Le parole del governatore campano sono state di preoccupazione verso una situazione difficilmente gestibile: si stava rischiando di chiudere il presidio ospedaliero “Da Procida” e si era nettamente in difficoltà per quanto riguarda il Pronto Soccorso. La possibilità di assumere nuovo personale è stata una risposta decisa e convinta volta a lanciare un segnale molto forte al territorio: l’amministrazione c’è.

De Luca precisa che sono finiti i tempi delle giustificazioni, ora si comincia a fare sul serio e tal proposito si cominceranno a scalare le graduatorie aperte senza bisogno di indire nuovamente dei concorsi. Questo vale per diverse figure professionali come: informatici, ingegneri ed infermieri.

Sono stati stanziati, inoltre, 400 milioni di euro per l’apertura del nuovo ospedale a Salerno tecnologicamente all’avanguardia. Attualmente siamo nella fase di scelta dei progettisti tramite un bando per la loro selezione.

Le novità comunque non finiscono qua, anche per l’Aereoporto di Salerno situato a Bellizzi, sono stati trovati 50 milioni di euro che verranno utilizzati per il rifacimento della pista che sarà molto più lunga permettendo così di incrementarne di gran lunga il numero dei passeggeri donando uno spunto di internazionalità al territorio. Per finire anche un progetto di mutazione urbana mediante l’introduzione di un nuovo pezzo di litoranea “Costa Sud.”