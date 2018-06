Dai rubinetti della penisola sorrentina torna a sgorgare acqua frizzante

Torna l’estate e con il caldo dai rubinetti di alcune zone della penisola sorrentina torna a sgorgare l’acqua con le bollicine. E’ il terzo anno che, al fine di superare i problemi di carenze idriche registrate nel periodo estivo, le acque di Gragnano che solitamente alimentano i comuni della Penisola vengono miscelate alle acque della storica sorgente stabiese di Fontana Grande, leggermente e naturalmente frizzanti per le caratteristiche naturali della stessa risorsa idrica. Come già precisato negli anni scorsi, i controlli analitici eseguiti assicurano che le acque distribuite all’utenza sono e resteranno conformi ai parametri imposti dal D. Lgs 21/2001 e ss.mm.e ii. in materia di acque destinate al consumo umano. La diversa percezione del sapore dell’acqua è dovuta semplicemente alle diverse caratteristiche organolettiche. L’acqua frizzantina arriva in alcune zone di Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense. Gli utenti sono divisi fra coloro che apprezzano le bollicine e quelli che, invece, preferirebbero continuare a bere acqua “normale”. Pur rassicurati sulla qualità dell’acqua che sgorga dai rubinetti resta il fatto che sono in tanti coloro che non tollerano il suo retrogusto amarognolo e si vedono costretti ad acquistare acqua in bottiglia. Inutile sottolineare che, per definizione, l’acqua dovrebbe essere inodore, incolore ed insapore. Ma queste caratteristiche in estate a quanto pare non valgono e, quindi, chi non ama le bollicine dovrà mettere mano al portafogli ed acquistare litri e litri di acqua, sperando arrivi presto l’autunno e tutto torni alla normalità. Ci preme evidenziare, inoltre, quello che è stato consigliato da molti utenti sul web, forti di esperienze negative vissute la scorsa estate: se avete dei pesci rossi evitate di usare l’acqua del rubinetto per le loro vaschette perché purtroppo risulterebbe fatale.