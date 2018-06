CRISI PRAIANO: IL M5S CHIEDE IMMEDIATE DIMISSIONI DEL SINDACO DI MARTINO

A mezzo stampa abbiamo appreso nei giorni passati che erano in corso alcune indagini della Guardia di Finanza, sezione Navale di Salerno, a seguito di una denuncia anonima che avrebbe coinvolto anche persone interne all’amministrazione e agli uffici comunali riguardo “anomalie e responsabilità del Comune di Praiano nella gestione di politiche edilizie”.

Ipotesi molto gravi che il Sindaco ha commentato inquadrandole come un complotto politico a suo danno.

Con il passare dei giorni abbiamo visto pubblicare sull’albo pretorio diverse ordinanze a carico di strutture ricettive e di privati per “ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi per opere edili abusive”, le ultime pubblicate in data odierna.

Oggi, sempre a mezzo stampa, è stato reso noto che la vicesindaco e assessore Carla Lauretano ha rimesso le deleghe al Sindaco, così come i Consiglieri comunali di maggioranza.

Tale presa di distanza è un fatto gravissimo che evidenzia il venire meno della compattezza del gruppo di maggioranza e della fiducia nei confronti del Sindaco.

Allo stato dei fatti, non è pensabile che l’Amministrazione possa governare il paese in modo responsabile.

Per rispetto dell’immagine di Praiano e dei suoi cittadini e per favorire le indagini degli inquirenti, chiediamo che il Sindaco presenti dimissioni immediate.

Ringraziamo le forze dell’ordine per il loro lavoro volto al ripristino della legalità.