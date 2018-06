Cresce l’attesa per il film della pornostar Valentina Nappi a Cava de Tirreni. Ecco cosa farà . Giovedì 28 giugno, presso il cinema Metropol di Cava, verrà proiettato il nuovo cortometraggio della regista Monica Stabrini, che ha come protagonista la nota pornostar Valentina Nappi.

Il nuovo lavoro della regista, che arriva dopo Queen Kong cooprodotto con la Nappi, è stato realizzato con musiche di Bello Figo, Luci della Centrale Elettrica e Heroin in quel di Tahiti.

Il titolo è chiaro, ISBN, Io Sono Valentina Nappi ed è incentrato ovviamente sull’attrice; la trama è semplice: Valentina giunge a Roma nello studio di un artista che non conosce ma accetta di ospitarla e li, rimasta sola, la raggiungerà il suo amante, e insieme consumeranno una serie di amplessi.

La regista, in questo corto, fornisce uno sguardo sulla sessualità femminile come desiderio autonomo e selvaggio della donna, contrapposta a una visione che vede tale sessualità come solo funzionale alla soddisfazione della libido maschile.

Del resto, la Stabrini, ha fatto parte del gruppo di videomakers autofinanziato “Le Ragazze del Porno” realizzando corti pornoerotici ispirandosi al progetto Dirty Diaries della regista indipendente svedese Mia Engberg.

Lo slogan del gruppo era “Difendi il tuo diritto di essere arrapata”.

Per la pornodiva Valentina Nappi, invece, questi due corti rappresentano un tentativo di raffinare in un certo senso il porno in sé, di riportarlo nei cinema, insomma, nella vita culturale.

Con questo lavoro, si tenta anche di rispondere alla domanda: “può il sesso diventare narrazione”?

Giovedi prossimo 28 giugno, la proiezione del corto si terra’ alle ore 21 al Metropol di Cava de’ Tirreni, e in sala saranno presenti sia la Nappi che la regista.

Il cortometraggio è stato presentato fino ad ora solo nelle città di Milano, Bologna e Roma, quindi la cittadina metelliana della provincia di Salerno in Campania è tra le prime in Italia a dare spazio a una proiezione del genere.

“ISVN è il secondo film che faccio con Valentina Nappi – spiega la regista -. Dopo ‘Queen Kong‘, un corto d’autore del progetto Le Ragazze del Porno, Valentina mi ha proposto di girare un porno-porno e io non ho saputo dire di no. Sentivo che con ‘Queen Kong’ non avevo esaurito la mia incursione nel linguaggio pornografico. Forse l’avevo solo cominciato? Per questo ISVN è non è propriamente un porno-porno e nemmeno un documentario, quanto piuttosto un film di ricerca dove – più ancora che con Queen Kong – cerco di avvicinarmi a Valentina e al linguaggio pornografico”.

Valentina Nappi ha deciso di fare porno a vent’anni, per passione. È quella che è stata scoperta da Rocco Siffredi e che raccoglie, ci dice Vincenzo Cosenza, 85.600 follower su Facebook e 70.000 su Twitter.

Simpatica l’intervista a Wired

Dici che la verginità non è un valore. Perché non lo è?

“Il fatto che venga insegnata come un valore comporta il fatto che le donne esercitino sui maschi un potere smisurato.

Io ho perso la verginità a 12 anni con un pennone multicolor in bagno, ma ancora oggi c’è chi cerca la ragazza vergine. Proprio qui vicino c’è una clinica dove ti ricostruiscono l’imene. C’è una lista di attesa di mesi. Se il sesso diventa un bene prezioso, la donna aspetta di avere certe garanzie prima di concedersi”.

Tipo?

“Tipo il matrimonio. È un retaggio culturale che ti fa continuare a usare quelle strategie nei rapporti, e accade che la donna voglia avere le garanzie che decide lei, e quindi il sesso non è più piacere e basta, non è più come andare a prendersi un caffè ma diventa un contratto.

Perché ti stanno così sulle palle le femministe?

“Perché il femminismo è razzismo. È come dire bianchismo, o nerismo. Oggi non ha più senso essere femministe. Bisognerebbe essere antisessite”.

Sei in fondo un po’ maschilista?

“Effettivamente io voglio distruggere la donna per quello che è comunemente: colei che fa sesso solo in un modo, la donna mamma. Non sono maschilista, sono misogina. Voglio distruggere la donna. Qualcuno me lo scrive, ed è vero, io faccio assolutamente male alle donne”.

Facendo porno si diventa più bravi a fare sesso?

“Assolutamente. L’evoluzione della tecnica sessuale è importantissima. Io penso che il sesso debba diventare un servizio tanto quanto un massaggio. Se ti faresti fare un massaggio da chiunque non vedo perché non dovresti farti fare un massaggio ai genitali da un professionista che ha studiato per quello”.

Hai deciso di fare porno anche per questo?

“Sì, per avere una sessualità sopra alla media. E mi sto interessando alle varie tecniche sessuali. Non è facile, c’è poco materiale ed è tutto legato alle religioni orientali. Insomma, ci mischiano sempre spiritualismo, misticismo e altre cavolate per cui con un orgasmo dovresti vedere Dio quando è una cosa prettamente fisica”.

E non potevi avere una sessualità sopra alla media anche senza fare porno?

“No. Sai, in privato è difficile trovare un gruppo di ragazzi con cui fare una gang bang. La gang bang in privato non la vuole fare nessuno”.

Qual è la tua idea di pudore?

“Il pudore è sempre negativo. L’unico che si deve avere è quello sull’ignoranza”.

Perché ci si imbarazza a parlare di sesso?

“Perché siamo stati educati a renderlo privato. Ci vergogniamo di tutto il privato. Anche di fare la cacca davanti agli altri”.

Ci sono per te dei tabù?

“No”.

Nemmeno la cacca?

“Così come non vorrei vedere un altro che la fa davanti a me, non la farei. Ma più che altro per la puzza. E perché ci sono dei batteri”.

I batteri sono anche sui genitali.

“Va beh, non la farei per questioni igieniche. Comunque non per pudore”.

Qual è la differenza fra eros e porno?

“L’eros è sempre dentro un contesto, il porno no. Il porno – diceva Carmelo Bene – “viene quando non ti si alza più, quando ogni bisogno è stato soddisfatto, e quello che viene dopo è soltanto creatività”.

Carmelo Bene diceva anche che il porno rende soggetto e oggetto un tutt’uno. Che chi guarda diventa in qualche modo protagonista. È così?

“Dipende. Sicuramente la performance degli attori è quello che fa la differenza in un film porno. Se sono frenati, non hai una buona scena”.

È solo una performance il sesso?

“Sì, sia nel porno che nel privato”.

Tu con chi è che non fai sesso nella vita?

“Sicuramente con qualcuno di cui non ho stima. Magari ne ho solo stima sessuale, ma è comunque una forma di stima. Non farei mai sesso con uno con cui non prenderei un caffè. Ecco, il sesso dovrebbe essere come prendersi un caffè. Se hai voglia lo fai, altrimenti no. Se una ragazza ha qualche tipo di interesse per un ragazzo o vuole da lui qualcosa, non ci pensa due volte a prendersi un caffè. Perché non è così per il sesso?”.

Sei nata nel 1990. Internet che ruolo ha avuto nel tuo sviluppo sessuale?

“Internet grazie a dio esiste. Permette cose fantastiche, permette di farsi idee diverse rispetto a quelle della comunità in cui si vive. Internet per me è libertà. Sessualmente poi, una meraviglia. Io potevo su internet scegliermi il partner, incontrarlo un’ora dopo e fargli un pompino sotto casa. Velocizza di molto le relazioni”.

App per incontri ne hai mai usate?

“Usavo C6 e lo trovavo una figata pazzesca. Mi manca da morire. Facebook da questo punto di vista ci ha rovinato: abbiamo la mamma, la nonna, la fidanzata che ci controlla”.

Hai detto che prima o poi il porno verrà sdoganato. Ma non è già sdoganato?

“No. Se pensi a come è ghettizzato su internet… E la gente ne guarda tanto, e mi fa pure piacere che lo guardi gratis. Ma YouPorn non potrà mai raccogliere la pubblicità che raccoglie YouTube”.

Eppure proprio su Wired abbiamo visto che il volume di traffico che genera il porno è incredibilmente superiore a tutto il resto. Non c’è Facebook o YouTube che tenga.

“Ma io parlo di pubblicità. Tutto quello che si pubblicizza su YouPorn sono servizi per adulti o altro porno, ma dato che nessuno paga questi servizi i soldi non ci sono

Che tipo di porno ti piace?

“Mi piace parecchio la pornografia giapponese e guardo parecchio porno gay perché mi piace vedere due maschi che si baciano e che si inculano”.

Cos’è innamorarsi?

“Penso sia un istinto molto più basso del sesso. Le bambine vengono educate all’idea che l’amore sia qualcosa di irrazionale, sai tipo “il cuore non sente ragioni” e queste cazzate qua. Tutte cose che ti fanno soffrire. Quello importante dal punto di vista culturale, sarebbe separare il sesso dall’amore. Nel momento in cui li separi, diventa tutto più chiaro e razionale”.

Ti va di parlare della tua famiglia?

“Sì, se vuoi. Sono sempre stata la pecora nera della famiglia. Non parlo da tempo con mia madre. Mia madre quando ero più piccola sapeva della mia vita sessuale. Il problema è quando diventa pubblico. È sempre quella la storia. Sai in quanti mi scrivono “fallo però stai zitta”? Come quando si dice ai gay “Sì, fallo ma non in pubblico”. Viviamo in una società in cui puoi fare tutto. Ma alcune cose non puoi farle alla luce del sole”.

Il fatto che tu abbia scelto di usare nome e cognome c’entra qualcosa con il rapporto difficile con la tua famiglia?

“Mia madre e mio zio ad un certo punto vennero a casa a minacciarmi di morte. All’epoca mi chiamavo solo Valentina. Poi aggiunsi Nappi. Con molto orgoglio”.

Valentina ci propone di chiudere la mattinata a pranzo insieme. Andiamo a mangiare una pizza e ci raggiungono dei colleghi. Appena li vede tuona: “Se non mangiate tutti, qui non potete stare, dovete aspettare fuori”. Non si capisce se scherza o fa sul serio, c’è qualche minuto di gelo. Passerà, penso stiano pensando tutti. La conversazione procede, ma lei insiste. E si fa più esplicita. “Lo spazio è piccolo, non c’entriamo. Ve ne dovete andare”. Uno dei bersagli gioca la carta dell’ironia. “Ma sei azionista del locale?”. Si scatena una piccola bagarre. Risatine incredule, sguardi complici. Lei mangia la sua pizza fritta. E continua a non sorridere. Mai.