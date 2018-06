Costiera, la splendida blogger Andy Regen in vacanza ad Amalfi – FOTO

Anche la splendida blogger Andy Regen ha scelto la Costiera Amalfitana per passare alcuni giorni di relax a due passi dal mare. E’ stata lei stessa a renderlo noto poco fa postando una foto sul suo profilo Instagram ufficiale, con la didascalia: “Amalfi è, probabilmente, l’unico posto dove ritorno sempre con piacere, ormai per il decimo anno di fila, nonostante che non impazzisco per il mare”.

La blogger ha raggiunto notorietà fondando il portale AndyRegen.me, il quale è un piattaforma lifestyle, che mira ad ispirare e motivare a diventare la versione migliore di sé stessi. Un sito che vuole promuove la qualità di vita e la connessione con gli altri, senza pregiudizi. Al centro della nostra attenzione sono l’educazione, i viaggi, l’autosviluppo, la condivisione, l’ispirazione giornaliera e tutto l’indispensabile per vivere consapevolmente.